Банки обязали по-новому составлять договоры с клиентами: никаких мелких букв
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. С сегодняшнего дня, с 27 апреля, вступают в силу требования Национального банка Украины к тому, как банкам составлять договоры с клиентами - они должны иметь расширенное описание финансовой услуги и не содержать недобросовестных условий. Соответствующее решение правление НБУ приняло еще 22 января, передает УНН.
Детали
Речь идет о требованиях к договорам о кредитах, депозитах, а также открытии и ведении счета. Они распространяются на договоры, которые непосредственно подписывает потребитель.
Так, отныне банки будут обязаны предоставлять в договоре полное описание услуги. К примеру, в договоре депозита нужно будет указывать конкретную дату возврата вклада и информацию о наличии у банка права продлить срок действия депозита. В договоре кредита - перечень и стоимость дополнительных услуг, условия, при которых возможно изменение процентной ставки или других платежей.
Текст договора должен быть изложен размером шрифта не менее 11 печатных пунктов.
Кроме этого, банкам запрещается включать в договоры недобросовестные условия, которые ограничивают права клиентов подать жалобу или иск в суд.
Банкам запрещено без информирования потребителя изменять условия договора, а также требовать от потребителя оплатить еще не полученные по договору услуги.
Дополнение
В 2020 году чаще всего украинцы писали жалобы в Национальный банк относительно кредитов. В целом было почти 16 тысяч письменных обращений.
Среди наиболее частых нарушений прав потребителей в банках в прошлом году - навязывание дополнительных услуг: оформление кредитной карты при получении пенсионной или зарплатной, страхование жизни при обмене валют; неправомерные начисления процентов, комиссий, штрафов и пени по кредитным договорам; внесение неправомерных пунктов в текст договора.