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Банки очікують, що населення та бізнес братимуть більше кредитів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Банки планують активніше кредитувати бізнес та населення. Про це свідчать результати нового “Опитування про умови кредитування”, оприлюдненого НБУ, передає УНН.

Банки очікують, що населення та бізнес братимуть більше кредитів

“У наступні 12 місяців банки очікують на пожвавлення кредитування як бізнесу, так і населення. Найбільш оптимістичні сподівання стосуються корпоративного кредитування — збільшення кредитного портфелю бізнесу очікували 76% опитаних банків, приросту кредитів фізичним особам — 69%”, — зауважили в НБУ коментуючи результати опитування.

Також зазначається, що у січні-березні банки активніше, ніж кварталом раніше, схвалювали заявки на кредити малим та середнім підприємствам та на споживчі кредити, відповідаючи на зростання попиту. Декілька великих банків також повідомили про зростання попиту на іпотечні кредити.

“У ІІ кварталі банки не планують пом’якшувати стандарти кредитування для великих підприємств. Але передбачають пом’якшення умов при кредитуванні МСП, наданні короткострокових та гривневих кредитів. Те саме стосується споживчого кредитування”, — зауважили в НБУ.

Довідка УНН.

Опитування проводилося з 20 березня до 10 квітня 2018 року серед кредитних менеджерів 64 банків, на ці банки сукупно припадає більше 98% загальних активів системи. Його результати відображають оцінку стану банківського кредитного ринку у I кварталі 2018 року та очікувань на IІ квартал 2018 року та наступні 12 місяців. Опитування представляє незважені дані відповідей респондентів, тобто 1 банк = 1 голос.

Нагадаємо, українцям буде вигідно брати іпотеку лише в гривні і за умови, що відсоткова ставка не буде перевищувати 3-7% річних.

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