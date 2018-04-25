Банки ожидают, что население и бизнес начнут брать больше кредитов

“В следующие 12 месяцев банки ожидают оживления кредитования как бизнеса, так и населения. Наиболее оптимистичные ожидания касаются корпоративного кредитования — увеличение кредитного портфеля бизнеса ожидали 76% опрошенных банков, прироста кредитов физическим лицам — 69%”, — отметили в НБУ комментируя результаты опроса.

Также отмечается, что в январе-марте банки активнее, чем кварталом ранее, одобряли заявки на кредиты малым и средним предприятиям и на потребительские кредиты, в ответ на рост спроса. Несколько крупных банков также сообщили о росте спроса на ипотечные кредиты.

“Во втором квартале банки не планируют смягчать стандарты кредитования для крупных предприятий. Но предусматривают смягчение условий при кредитовании МСП, предоставлении краткосрочных и гривневых кредитов. То же касается потребительского кредитования”, — отметили в НБУ.

Справка УНН.

Опрос проводился с 20 марта по 10 апреля 2018 года среди кредитных менеджеров 64 банков, на эти банки совокупно приходится более 98% общих активов системы. Его результаты отражают оценку состояния банковского кредитного рынка в I квартале 2018 и ожидания на IІ квартал 2018 года и последующие 12 месяцев. Опрос представляет невзвешенные данные ответов респондентов, то есть 1 банк = 1 голос.

Напомним, украинцам будет выгодно брать ипотеку только в гривне и при условии, что процентная ставка не будет превышать 3-7% годовых.