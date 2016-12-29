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Банк “Михайлівський” має шанси скасувати постанову НБУ про визнання його неплатоспроможним - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Більшість банків України можуть довести у суді, що їх штучне банкрутство спровокував навмисно Нацбанк. Про це в коментарі УНН повідомив експерт Олег Соскін.

“Вони можуть структурувати таку систему доказів, що вони були доведені до банкрутства Нацбанком і особисто очільником – Гонтаревою. Вони можуть заявляти про зловживання владою, є така стаття Кримінального кодексу, з боку Гонтаревої, Рожкової та всіх інших, хто ставив підписи на постановах НБУ про визнання неплатоспроможності.

Банк “Михайлівський” має шанси виграти. І не лише він один. Якщо вони (банки – ред.) ще будуть залучати до цього процесу тих, хто мали вклади, депозити, кредити, і вимагати компенсацію за нанесення страждань, моральної шкоди, за пограбування з боку НБУ – то це буде дуже цікавий прецедент, до речі.

Це такий серйозний може бути аспект, якого Гонтарева навіть не чекає. І я думаю, там можуть бути виявлені дуже серйозні речі щодо штучного банкрутства банку і створення умов по паралізації його діяльності. Там (під час визнання банку “Михайлівський” неплатоспроможним - ред.) однозначно був порушений Цивільний кодекс з боку НБУ. Треба, щоб “Фінанси і Кредит”, той же “Приват”, інші власники банків долучалися до процесу. Усі вони можуть виграти”, - наголосив О.Соскін.

При цьому експерт наголосив, що в разі перемоги банку “Михайлівський”, вкладники отримають свої кошти.

Нагадаємо, у травні поточного року Нацбанк раптово визнав банк “Михайлівський” неплатоспроможним, хоча ще в кінці квітня офіційно повідомляв, що банк виконує план фінансового оздоровлення.

За даними ЗМІ, визнання банку “Михайлівський” неплатоспроможним могло бути навмисним з боку зацікавлених осіб в НБУ.

Також нагадаємо, вкладник банку “Михайлівський” виграв суд проти Фонду гарантування вкладів фізосіб, який навмисно і безпідставно відмовив йому в законних виплатах.

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