Банк "Михайловский" имеет шансы отменить постановление НБУ о признании его неплатежеспособным - эксперт

"Они могут структурировать такую ​​систему доказательств, что они были доведены до банкротства Нацбанком и лично главой - Гонтаревой. Они могут заявлять о злоупотреблении властью, есть такая статья Уголовного кодекса, со стороны Гонтаревой, Рожковой и всех других, кто ставил подписи на постановлениях НБУ о признании неплатежеспособности.

Банк "Михайловский" имеет шансы выиграть. И не только он один. Если они (банки - ред.) еще будут привлекать к этому процессу тех, кто имел вклады, депозиты, кредиты, и требовать компенсацию за нанесение страданий, морального вреда, за ограбление со стороны НБУ - это будет очень интересный прецедент, кстати.

Это такой серьезный может быть аспект, которого Гонтарева даже не ждет. И я думаю, там могут быть обнаружены очень серьезные вещи по искусственному банкротству банка и созданию условий по парализации его деятельности. Там (при признании банка "Михайловский" неплатежеспособным - ред.) однозначно был нарушен Гражданский кодекс со стороны НБУ. Надо, чтобы "Финансы и Кредит", тот же "Приват", остальные владельцы банков приобщались к процессу. Все они могут выиграть", - отметил О.Соскин.

При этом эксперт отметил, что в случае победы банка "Михайловский", вкладчики получат свои средства.

Напомним, в мае текущего года Нацбанк внезапно признал банк "Михайловский" неплатежеспособным, хотя еще в конце апреля официально сообщал, что банк выполняет план финансового оздоровления.

По данным СМИ, признание банка "Михайловский" неплатежеспособным могло быть преднамеренным со стороны заинтересованных лиц в НБУ.

Также напомним, вкладчик банка "Михайловский" выиграл суд против Фонда гарантирования вкладов физлиц, который умышленно и безосновательно отказал ему в законных выплатах.