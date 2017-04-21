Банк “Хрещатик” незаконно виведено з ринку - рішення суду
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Київський апеляційний адміністративний суд визнав незаконною постанову НБУ про віднесення банку “Хрещатик” до категорії неплатоспроможних. Про це повідомив Фонд гарантування вкладів фізосіб, посилаючись на відповідне рішення суду, передає УНН.
У відомстві заявили, що незадоволені позицією суду та планують оскаржувати рішення до касаційної інстанції.
“Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оскаржить до касаційної інстанції рішення Київського апеляційного адміністративного суду про визнання незаконним постанови НБУ про віднесення банку „Хрещатик“ до категорії неплатоспроможних. Набрання чинності даного рішення передусім матиме негативні наслідки для вкладників та кредиторів банку”, — вважають у відомстві.
ФГВФО продовжує переконувати в тому, що Нацбанк правомірно вивів банк “Хрещатик” з ринку через виявлені маніпуляції з активами.
“За виявленими фактами маніпуляцій із активами уповноваженою особою Фонду спрямовано заяви до правоохоронних органів. За кількома епізодами — тривають судові процеси. Крім того, було встановлено нікчемність низки правочинів, здійснених банком у порушення чинного законодавства та результатом яких могло стати виведення ліквідних активів, зменшення ліквідмаси банку, а відтак — і зниження шансів кредиторів банків на повернення своїх коштів”, — заявили у ФГВФО.
Нагадаємо, раніше суди визнали незаконним виведення з ринку таких банків: "Укрінбанк“, “Банк Преміум”, “Велес банк”, "Банк Союз“, “Банк Капітал”, “Київська Русь”, “СП Банк”, “arb Bank Radical”.
Свою ліквідацію нині також оскаржує банк “Михайлівський”. Правова експертиза підтвердила, що банк визнано неплатоспроможним, а звинувачення на адресу екс-правління банку не відповідає дійсності.
Як раніше повідомляв УНН, Голова НБУ В.Гонтарева спробувала вплинути на суди, закликавши їх не приймати сторону ліквідованих банків у судових спорах. Разом з тим, за фактом тиску на суд Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження.