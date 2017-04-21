Банк "Хрещатик" незаконно выведено с рынка - решение суда
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Киевский апелляционный административный суд признал незаконным постановление НБУ об отнесении банка "Хрещатик" в категорию неплатежеспособных. Об этом сообщил Фонд гарантирования вкладов физлиц, ссылаясь на соответствующее решение суда, передает УНН.
В ведомстве заявили, что недовольны позицией суда и планируют обжаловать решение в кассационной инстанции.
"Фонд гарантирования вкладов физических лиц обжалует в кассационной инстанции решение Киевского апелляционного административного суда о признании незаконным постановления НБУ об отнесении банка "Хрещатик" в категорию неплатежеспособных. Вступления в силу данного решения прежде всего имеет негативные последствия для вкладчиков и кредиторов банка", - считают в ведомстве.
ФГВФЛ продолжает убеждать в том, что Нацбанк правомерно вывел банк "Хрещатик" с рынка из-за выявленных манипуляции с активами.
"По выявленным фактам манипуляций с активами уполномоченным лицом Фонда направлено заявления в правоохранительные органы. По нескольким эпизодам - продолжаются судебные процессы. Кроме того, было установлено ничтожность ряда сделок, осуществленных банком в нарушение действующего законодательства и результатом которых мог стать вывод ликвидных активов, уменьшение ликвидмасы банка, а следовательно - и снижение шансов кредиторов банков на возврат своих средств", - заявили в ФГВФЛ.
Напомним, ранее суды признали незаконным вывода с рынка таких банков: "Укринбанк", "Банк Премиум", "Велес банк", "Банк Союз", "Банк Капитал", "Киевская Русь", "СП Банк", "arb Bank Radical".
Свою ликвидацию в настоящее время также оспаривает банк "Михайловский". Правовая экспертиза подтвердила, что банк признан неплатежеспособным, а обвинения в адрес экс-правления банка не соответствует действительности.
Как ранее сообщал УНН, председатель НБУ В.Гонтарева попыталась повлиять на суды, призвав их не принимать сторону ликвидируемых банков в судебных спорах. Вместе с тем, по факту давления на суд Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство.