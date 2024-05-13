Банк "Альянс" може бути виведений з ринку через неспроможність погасити гарантії компанії Коломойського - ЗМІ

Невеликий український банк "Альянс", який відмовляється виконувати зобовʼязання за гарантією, виданою одній з компаній Ігоря Коломойського для розрахунку за електроенергію, отриману від Укренерго, може бути виведений з ринку Національним банком. Про це йдеться у матеріалі видання Обозреватель, передає УНН.

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Журналісти звернули увагу на схему, в якій задіяні банк, компанія "Юнайтед Енерджі", яку повʼязують з Ігорем Коломойським, та державна компанія "Укренерго".

На початку повномасштабного вторгнення в Україну "Юнайтед Енерджі" отримала кошти від перепродажу електроенергії, не заплативши державі. Борг компанії мав бути покритий гарантом – банком Альянс. Однак він також відмовився виконувати свої зобов'язання. Журналісти відзначають, що сума боргу еквівалентна вартості 14 000 дронів Mavic, 57 000 дронів FPV або 7000 снарядів калібру 155 мм для Збройних сил України.

Національне антикорупційне бюро України розслідувало справу, згідно з матеріалами якої банк не мав права видавати гарантію на понад 1,8 млрд грн. енерготрейдеру. Тож коли компанія Коломойського не розрахувалась за відпущену електроенергію, а банк відмовився покривати свої зобовʼязання, це стало прямими збитками для державного підприємства. Більше того, зараз він оскаржує валідність гарантії в судах.

"Невиконання фінансовою установою гарантійних зобов'язань може поставити питання про її вивід з ринку. Адже власний капітал банку менше 1 мільярда гривень, тому гарантійний платіж на суму 1,13 мільярда гривень може істотно вплинути на його фінансову стабільність. ... Журналісти вже звернули увагу на те, що для банку третього рівня дуже нетипово брати на себе зобов'язання на мільярди гривень, які перевищують його фінансові можливості. Більше того, навіть поверхневий погляд на показники балансу показує, що Банк Альянс не мав права видавати гарантії такого розміру", - сказано в статті.

Станом на 1 вересня 2021 року регулятивний капітал фінансової установи становив 610 мільйонів гривень. Це означає, що гарантія за договором з "Юнайтед Енерджі" не могла перевищувати 152 мільйони гривень (25 відсотків регулятивного капіталу). "Однак, враховуючи угоди між компанією та банком, сума гарантії досягла майже 1,9 мільярда гривень. Це в 12,5 разів більше, ніж дозволяє регуляторний ліміт", - йдеться у матеріалі.

На думку автора, це повинно привернути увагу регулятора (НБУ) в першу чергу. "За результатами перевірки Банку Альянс у січні 2023 року стало відомо, що банк навмисно подавав недостовірні фінансові звіти НБУ. Знову виникає питання: де позиція НБУ?", - пише журналіст.

Він додає, що банк Альянс випустив інші гарантії (станом на вересень 2023 року вони перевищили 7 мільярдів гривень) і бере участь у низці судових справ, пов'язаних з відмовою задовольнити вимоги кредиторів, зокрема Міністерства оборони, Національної служби здоров'я України, Оператора газотранспортної системи України, "Нафтогаз Трейдинг" та Адміністрації морських портів України. Крім того, банк фігурує у матеріалах кримінального провадження № 42017000000000445 від 17 лютого 2017 року, що свідчить про те, що через банк у 2017−2018 роках керівництво регіональних газових компаній Дмитра Фірташа могло незаконно виводити кошти, що призвело до значного збільшення боргу перед Нафтогазом.

"Отже, очевидно, що анулювання гарантій у всіх випадках не є найкращим способом позиціонування фінансової установи на ринку. Якщо тільки не йдеться про бізнес-модель. Але тоді Національний банк - а також НАБУ - повинні уважніше придивитися до цього, щоб мінімізувати ризики для вкладників, а також для бізнесу, який і досі працює з фінансовою установою", - йдеться у статті.

Паралельно з процесами, що стосуються банку, Укренерго намагається стягнути кошти не тільки з фінансової установи, але й безпосередньо з "Юнайтед Енерджі". Проте судове засідання, яке відбулося 8 травня, знову не дало ніяких результатів. Суд в черговий раз пішов на перерву.