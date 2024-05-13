Банк "Альянс" може бути виведений з ринку через неспроможність погасити гарантії компанії Коломойського - ЗМІ

ukenru
10:47 • 31044 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 50709 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 50222 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 64237 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 78564 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 115160 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 138244 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 140129 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 247859 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171334 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.5 м/с
36 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

29 березня, 04:24 • 17802 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 42294 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 25294 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 45326 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 33483 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 247859 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 366095 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 380820 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 295903 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 368683 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 3059 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 3451 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62734 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 79170 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 90350 перегляди
Актуальне
Банк "Альянс" може бути виведений з ринку через неспроможність погасити гарантії компанії Коломойського - ЗМІ

Банк "Альянс" може бути виведений з ринку через неспроможність погасити гарантії компанії Коломойського - ЗМІ

Київ • УНН

 • 16531 перегляди

Невеликий український банк "Альянс" може бути виведений з ринку Національним банком через відмову виконувати свої зобов'язання за гарантією, виданою компанії Ігоря Коломойського для оплати електроенергії, отриманої від "Укренерго", що призвело до прямих збитків для державного підприємства.

Невеликий український банк "Альянс", який відмовляється виконувати зобовʼязання за гарантією, виданою одній з компаній Ігоря Коломойського для розрахунку за електроенергію, отриману від Укренерго, може бути виведений з ринку Національним банком. Про це йдеться у матеріалі видання Обозреватель, передає УНН.

Деталі

Журналісти звернули увагу на схему, в якій задіяні банк, компанія "Юнайтед Енерджі", яку повʼязують з Ігорем Коломойським, та державна компанія "Укренерго".

На початку повномасштабного вторгнення в Україну "Юнайтед Енерджі" отримала кошти від перепродажу електроенергії, не заплативши державі. Борг компанії мав бути покритий гарантом – банком Альянс. Однак він також відмовився виконувати свої зобов'язання. Журналісти відзначають, що сума боргу еквівалентна вартості 14 000 дронів Mavic, 57 000 дронів FPV або 7000 снарядів калібру 155 мм для Збройних  сил України.

Національне антикорупційне бюро України розслідувало справу, згідно з матеріалами якої банк не мав права видавати гарантію на понад 1,8 млрд грн. енерготрейдеру. Тож коли компанія Коломойського не розрахувалась за відпущену електроенергію, а банк відмовився покривати свої зобовʼязання, це стало прямими збитками для державного підприємства. Більше того, зараз він оскаржує валідність гарантії в судах.

"Невиконання фінансовою установою гарантійних зобов'язань може поставити питання про її вивід з ринку. Адже власний капітал банку менше 1 мільярда гривень, тому гарантійний платіж на суму 1,13 мільярда гривень може істотно вплинути на його фінансову стабільність. ... Журналісти вже звернули увагу на те, що для банку третього рівня дуже нетипово брати на себе зобов'язання на мільярди гривень, які перевищують його фінансові можливості. Більше того, навіть поверхневий погляд на показники балансу показує, що Банк Альянс не мав права видавати гарантії такого розміру", - сказано в статті.

Станом на 1 вересня 2021 року регулятивний капітал фінансової установи становив 610 мільйонів гривень. Це означає, що гарантія за договором з "Юнайтед Енерджі" не могла перевищувати 152 мільйони гривень (25 відсотків регулятивного капіталу). "Однак, враховуючи угоди між компанією та банком, сума гарантії досягла майже 1,9 мільярда гривень. Це в 12,5 разів більше, ніж дозволяє регуляторний ліміт", - йдеться у матеріалі.

На думку автора, це повинно привернути увагу регулятора (НБУ) в першу чергу. "За результатами перевірки Банку Альянс у січні 2023 року стало відомо, що банк навмисно подавав недостовірні фінансові звіти НБУ. Знову виникає питання: де позиція НБУ?", - пише журналіст.

Він додає, що банк Альянс випустив  інші гарантії (станом на вересень 2023 року вони перевищили 7 мільярдів гривень) і бере участь у низці судових справ, пов'язаних з відмовою задовольнити вимоги  кредиторів, зокрема Міністерства оборони, Національної служби здоров'я України, Оператора газотранспортної системи України, "Нафтогаз Трейдинг" та Адміністрації морських портів України. Крім того, банк фігурує у матеріалах кримінального провадження № 42017000000000445 від 17 лютого 2017 року, що свідчить про те, що через банк у 2017−2018 роках керівництво регіональних газових компаній Дмитра Фірташа могло незаконно виводити кошти, що призвело до значного збільшення боргу перед Нафтогазом.

"Отже, очевидно, що анулювання гарантій у всіх випадках не є найкращим способом позиціонування фінансової установи на ринку. Якщо тільки не йдеться про бізнес-модель.  Але тоді Національний банк - а також НАБУ - повинні уважніше придивитися до цього, щоб мінімізувати ризики для вкладників, а також для бізнесу, який і досі працює з фінансовою установою", - йдеться у статті.

Паралельно з процесами, що стосуються банку, Укренерго намагається стягнути кошти не тільки з фінансової установи, але й безпосередньо з "Юнайтед Енерджі". Проте судове засідання, яке відбулося 8 травня, знову не дало ніяких результатів. Суд в черговий раз пішов на перерву.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Економіка
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,458.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,851.51