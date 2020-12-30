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Балотеллі оформив переможний гол у дебютному поєдинку за італійську команду

Київ • УНН

 • 11098 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Епатажний нападник з Італії Маріо Балотеллі забив гол у дебютному матчі за ФК "Монца", передає УНН.

Балотеллі оформив переможний гол у дебютному поєдинку за італійську команду

30-річний італієць відзначився вже на четвертій хвилині поєдинку 16-го туру Серії Б (другий за силою чемпіонат Італії з футболу) з “Салернітаною”. Форвард замкнув на дальній стійці простріл низом від партнера.

Примітно, що гол Балотеллі став першим для італійця після переходу в новий клуб. Крім нього, відзначилися Антоніно Барілла і Марко Армелліно — 3:0.

Зауважимо, Балотеллі перейшов в “Монцу” на початку грудня в якості вільного агенту. У минулому сезоні форвард виступав за “Брешію” в італійській Серії А, але покинув команду після закінчення терміну дії контракту.

Крім того додамо, Балотеллі встиг пограти в кар’єрі за “Манчестер Сіті”, “Мілан”, “Ліверпуль” з якими виграв три чемпіонати Італії, Кубок, Суперкубок Італії, Лігу чемпіонів та чемпіонату Англії разом із Суперкубком та Кубком Англії. У складі збірної Італії ставав віце-чемпіоном Європи (2012).

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