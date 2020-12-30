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Балотелли оформил победный гол в дебютном поединке за итальянскую команду

Киев • УНН

 • 11098 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Эпатажный нападающий из Италии Марио Балотелли забил гол в дебютном матче за ФК "Монца", передает УНН.

Балотелли оформил победный гол в дебютном поединке за итальянскую команду

30-летний итальянец отличился уже на четвертой минуте поединка 16-го тура Серии Б (второй по силе чемпионат Италии по футболу) из “Салернитаной”. Форвард замкнул на дальней штанге прострел низом от партнера.

Примечательно, что гол Балотелли стал первым для итальянца после перехода в новый клуб. Кроме него, отличились Антонина Барилла и Марко Армеллино — 3:0.

Заметим, Балотелли перешел в “Монцу” в начале декабря в качестве свободного агента. В прошлом сезоне форвард выступал за “Брешию” в итальянской Серии А, но покинул команду по окончании срока действия контракта.

Кроме того добавим, Балотелли успел поиграть в карьере за “Манчестер Сити”, “Милан”, “Ливерпуль” с которыми выиграл три чемпионата Италии, Кубок, Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и чемпионата Англии вместе с Суперкубком и Кубком Англии. В составе сборной Италии становился вице-чемпионом Европы (2012).

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