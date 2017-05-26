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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 27757 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Балкон обвалився у центрі Запоріжжя

Київ • УНН

 • 10186 перегляди

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 26 травня. УНН. По вулиці Профсоюзів у Запоріжжі, обвалився балкон житлової квартири. Про це кореспонденту УНН повідомили у ГУ ДСНС України у Запорізької обл

Балкон обвалився у центрі Запоріжжя

"Близько 14-ї години на “101” надійшло повідомлення від працівника поліції про даний інцидент. Як виявилось, відвалилась частина балкону квартири на четвертому поверсі, яка впала на балкон квартири з третього поверху. Той обвалився повністю й упав на дах прибудованих комерційних будівель", - повідомили у відомстві.

Як кажуть у ДСНС, за попередньою причиною, балкон обвалився через вік. Постраждалих немає, на місці події працюють рятувальники ДСНС та “Кобри”.

Нагадаємо, 13 травня балкон обрушився в історичному центрі Одеси.

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