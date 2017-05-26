Балкон обвалився у центрі Запоріжжя
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 26 травня. УНН. По вулиці Профсоюзів у Запоріжжі, обвалився балкон житлової квартири. Про це кореспонденту УНН повідомили у ГУ ДСНС України у Запорізької обл
"Близько 14-ї години на “101” надійшло повідомлення від працівника поліції про даний інцидент. Як виявилось, відвалилась частина балкону квартири на четвертому поверсі, яка впала на балкон квартири з третього поверху. Той обвалився повністю й упав на дах прибудованих комерційних будівель", - повідомили у відомстві.
Як кажуть у ДСНС, за попередньою причиною, балкон обвалився через вік. Постраждалих немає, на місці події працюють рятувальники ДСНС та “Кобри”.
Нагадаємо, 13 травня балкон обрушився в історичному центрі Одеси.