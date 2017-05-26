Балкон обвалился в центре Запорожья

“Около 14 часов на „101“ поступило сообщение от работника полиции о данном инциденте. Как оказалось, отвалилась часть балкона квартиры на четвертом этаже, которая упала на балкон квартиры с третьего этажа. Тот рухнул полностью и упал на крышу пристроенных коммерческих зданий”, — сообщили в ведомстве.

Как говорят в ГСЧС, по предварительной причиной, балкон обвалился из-за возраста. Пострадавших нет, на месте происшествия работают спасатели ГСЧС и “Кобры”.

Напомним, 13 мая балкон обрушился в историческом центре Одессы .