Балетмейстеру київського театру повідомили про підозру в порушенні прав працівників
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Балетмейстеру Київського муніципального академічного театру опери та балету для дітей та юнацтва повідомили про підозру в службовому підробленні та порушенні трудових прав працівників. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Києва.
За інформацією прес-служби, під час досудового слідства було встановлено, що з березня 2012 року по листопад 2015 року головний балетмейстер театру, примушувала артистів балету брати участь у нелегальних закордонних гастролях без укладання відповідних договорів з театром та самими артистами.
“При цьому під загрозою звільнення та не потрапляння до складів постановочних груп та виконавців, артисти були змушені оформлювати відпустки без збереження заробітної плати. Також безоплатно під час закордонних гастролей використовувались декорації, костюми та реквізит, що належать Театру та є комунальною власністю”, — повідомили у прокуратурі.
Загалом діями вказаної службової особи артистам та бюджету міста Києва спричинено шкоду на понад мільйон гривень.
Відтак, за результатами розслідування балетмейстеру театру повідомлено про підозру за ч.2 ст.364 (зловживання службовим становищем), ч.1 ст.173 (грубе порушення угоди про працю) та ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 (службове підроблення) КК України. Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду Києва підозрювану відсторонено від посади.
Крім того, в рамках розслідування повідомлено про підозру директору та репетитору вказаного театру за фактами підроблення актів виконання робіт та привласнення коштів за ч.3 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України.
Наразі досудове розслідування триває. Прокуратурою ініційовано проведення ревізії фінансово-господарської діяльності театру за період перебування на посадах підозрюваних осіб та призначено низку експертиз.