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Балетмейстеру киевского театра сообщили о подозрении в нарушении прав работников

Балетмейстеру киевского театра сообщили о подозрении в нарушении прав работников

Киев • УНН

 • 12284 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Балетмейстеру Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества сообщили о подозрении в служебном подлоге и нарушении трудовых прав работников. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.

По информации пресс-службы, в ходе досудебного следствия было установлено, что с марта 2012 года по ноябрь 2015 года главный балетмейстер театра, заставляла артистов балета участвовать в нелегальных зарубежных гастролях без заключения соответствующих договоров с театром и самими артистами.

"При этом под угрозой увольнения и непопадания в составы постановочных групп и исполнителей, артисты были вынуждены оформлять отпуска без сохранения заработной платы. Также безвозмездно во время зарубежных гастролей использовались декорации, костюмы и реквизит, которые принадлежат Театру и являются коммунальной собственностью", - сообщили в прокуратуре.

В общем действиями указанного должностного лица артистам и бюджету города Киева нанесен ущерб более чем на миллион гривен.

Следовательно, по результатам расследования балетмейстеру театра сообщено о подозрении по ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением), ч.1 ст.173 (грубое нарушение соглашения о труде) и ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 (служебный подлог) УК Украины. Постановлением следственного судьи Подольского районного суда Киева подозреваемая отстранена от должности.

Кроме того, в рамках расследования сообщено о подозрении директору и репетитору указанного театра по фактам подделки актов выполнения работ и присвоения средств по ч.3 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается. Прокуратурой инициировано проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности театра за период пребывания на должностях подозреваемых и назначен ряд экспертиз.

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