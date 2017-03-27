Балаклію і дев'ять прилеглих населених пунктів очистили від боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Станом на 15 годину понеділка територію Балаклії та дев'яти населених пунктів у зоні надзвичайної ситуації, де стався вибух на складах з боєприпасами, очищено від вибухонебезпечних предметів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
"Станом на 15 годину 27 березня пожеж на території міста Балаклія та прилеглих населених пунктів внаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано. Територію міста Балаклія та 9 населених пунктів у зоні надзвичайної ситуації очищено від вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, до штабу з НС надійшло 378 заявок щодо виявлення боєприпасів, зокрема 27 березня – 15 заявок (надійшли від населення, яке повернулось у місто і виявили предмети, схожі на ВНП у місцях, що були недоступні піротехнікам під час подворового обстеження).
"Всього з початку робіт вилучено 1 тис. 92 вибухонебезпечних предмети", - додали у ДСНС.
Вказано, що з ранку понеділка піротехніки здійснюють технічне обстеження і очищення від вибухонебезпечних предметів прилеглої до арсеналу території.
Всього до виконання робіт з розмінування від ДСНС залучено 75 піротехніків та 27 од. спеціальної техніки (15 піротехнічних розрахунків).
За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Було евакуйовано більше 19 тис. людей.
Місто Балаклія було відключено від газопостачання. Тимчасово було призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах було заборонено рух автомобільного транспорту.
Украерорух тимчасово закрив небо поблизу місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.
За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.
Внаслідок вибухів у Балаклії загинула жінка.