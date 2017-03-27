Балаклею и девять близлежащих населенных пунктов очистили от боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. По состоянию на 15 часов понедельника территорию Балаклеи и девяти населенных пунктов в зоне чрезвычайной ситуации, где произошел взрыв на складах с боеприпасами, очищено от взрывоопасных предметов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
"По состоянию на 15 часов 27 марта пожаров на территории города Балаклея и близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано. Территорию города Балаклея и 9 населенных пунктов в зоне чрезвычайной ситуации очищено от взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в штаб по ЧС поступило 378 заявок по выявлению боеприпасов, в том числе 27 марта - 15 заявок (поступивших от населения, которое вернулось в город и обнаружило предметы, похожие на ВНП в местах, которые были недоступны пиротехники во время подворового обследования).
"Всего с начала работ изъято 1 тыс. 92 взрывоопасных предмета", - добавили в ГСЧС.
Указано, что с утра понедельника пиротехники осуществляют техническое обследование и очистку от взрывоопасных предметов прилегающей к арсеналу территории.
Всего к выполнению работ по разминированию от ГСЧС привлечено 75 пиротехников и 27 ед. специальной техники (15 пиротехнических расчетов).
По данным ГСЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Были эвакуированы более 19 тыс. человек.
Город Балаклея были отключены от газоснабжения. Временно было приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах было запрещено движение автомобильного транспорта.
Украэрорух временно закрыл небо вблизи места ЧС на складе боеприпасов в Харьковской области.
По факту ЧП на складах боеприпасов открыто два уголовных производства.
В результате взрывов в Балаклее погибла женщина.