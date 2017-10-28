Бала прокоментував теракт: могло бути гірше

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Політолог Віталій Бала висловив співчуття сім'ям загиблим у теракті в Києві, де загинуло двоє людей і постраждав нардеп Ігор Мосійчук та політолог. Бала вказав, що наслідки могли бути і гіршими. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Не можна ще сказати, що все добре, але могло бути значно гірше. Мої співчуття сім'ям загиблих," - написав політолог.

Крім того, він повідомив, що таке "мовчання" було вимушеним і надалі також продовжиться.

"Вибачайте, що мовчав, так треба було і ще на деякий час зробимо паузу," - додав Бала.

Нагадаємо, у політолога який постраждав разом із народним депутатом Ігорем Мосійчуком внаслідок теракту у Солом'янському районі столиці серйозні ушкодження нирок і печінки.

Як повідомляв УНН, у народного депутата І.Мосійчука, який постраждав від теракту, чисельні осколкові поранення, його операція пройшла успішно.

Зі слів самого нардепа, пояснень правоохоронним органам він ще не давав і досі перебуває в реанімації. "Я прооперований, чотири години йшла операція, багато осколків з мене витягли, деякі залишилися ще в мені", - повідомив І.Мосійчук в ефірі одного з телеканалів.

Нагадаємо, раніше у СБУ повідомили УНН, що внаслідок теракту у Києві загинули двоє людей.

Першим загиблим став охоронець депутата, 30-ти річний працівник поліції полку особливого призначення, загинув від отриманих поранень. Другий - перехожий, який, за словами нардепа О.Ляшка, був капітаном поліції.

Нагадаємо, 25 жовтня у Києві на нардепа І.Мосійчука скоїли замах.

Українські Національні Новини

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