Бахчисарайська "справа Хізб ут-Тахрір": у РФ розпочинається остаточний розгляд

“Сьогодні російський суд розпочне остаточний розгляд сфабрикованої кримінальної справи "Хізб ут-Тахрір“ "другої бахчисарайської групи“, який триватиме включно до 10 вересня”, — написала Денісова.

За її словами, прокурори вимагають у ростовських суддів винести завідомо неправдиве рішення незаконно ув’язненим кримським татарам за злочин, який ними не скоєно, з максимальними строками ув’язнення — від 15 до 21 року відбування покарання у колонії суворого режиму.

Денісова нагадала, що суд розглядав справу Мемета Белялова, Ернеста Аметова, Сервера Муставаєва, Едема Смаїлова, Сайрана Саілова, Марлена Асанова,Тимура Ібрагімова та Сервера Зекер’яєва майже рік.

“Весь цей час фіксувалися численні порушення прав українських громадян на належні умови тримання, медичне забезпечення, на ефективний засіб юридичного захисту та справедливий суд, що гарантовано пунктами 10, 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН та статтями 3, 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод”, — наголосила вона.

Денісова закликала представників міжнародних правозахисних організацій та дипкорпусу бути присутніми на судових засіданнях, аби не допустити чергового судилища над нашими громадянами та забезпечити право на справедливий суд.

“У річницю звільнення з кремлівського полону 35 українських громадян висловлюю вдячність міжнародним партнерам за підтримку України у боротьбі за свободу кожного з них”, — написала Денісова.

Як повідомлялося, у Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону у другій бахчисарайській “справі Хізб ут-Тахрір” досліджували приховані аудіозаписи з мечеті, де збиралися обвинувачені кримські татари.



Нагадаємо, у жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій у Росії та анексованому нею Криму організації “Хізб ут-Тахрір”. 21 травня 2018 року в Криму було затримано координатора “Кримської солідарності” Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір”.

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати цю справу по суті.