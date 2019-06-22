Баканов обговорив у Вашингтоні майбутню зустріч Зеленського з Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Тимчасово виконуючий обов’язки голови Служби безпеки України Іван Баканов обговорив у Вашингтоні майбутню зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
Наразі Баканов перебуває з візитом у США на запрошення американської сторони.
Зазначається, що у рамках візиту особливу увагу приділено підготовці зустрічі у Вашингтоні Володимира Зеленського та Дональда Трампа.
Повідомляється, що у цьому контексті Баканов довів до американської сторони ряд стратегічних послань глави української Держави
Зокрема, під час зустрічі з заступником помічника Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джорджем Кентом було підтверджено незмінність зовнішньополітичного курсу України, поглиблення євроатлантичної інтеграції держави.
Також сторони приділили значну увагу розвитку співпраці у військово-технічній та енергетичній сферах. Наголошено на важливості послідовної підтримки з боку Конгресу Сполучених Штатів євроатлантичного курсу України.
Член Палати Представників, Співголова Українського Конгресу пані Марсія Каптур під час зустрічі з Бакановим наголосила на підтримці України з боку американських законодавців у контексті подальшого поглиблення безпекового співробітництва між двома країнами.
Під час бесіди зі спеціальним помічником Президента США з питань Європи пані Фіоною Гіл Баканов обговорив практичні кроки стратегічного партнерства між двома державами.
“Україна розраховує на безперервний та більш інтенсивний діалог з представниками Білого Дому та Державного департаменту США”, — зазначив Баканов.
Нагадаємо, дата зустрічі Президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом ще не встановлена.