Багатомільйонний страйк прокотився Бразилією
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Кілька мільйонів бразильців вийшли на загальнонаціональний страйк повідомляє УНН з посиланням на BBC.
"Це стане найбільш масштабним страйком в історії Бразилії", – говорить голова профспілкової групи Паулу Перейри да Сілви.
В страйку беруть участь вчителі, працівники громадського транспорту та представники приватних компаній. Всі вони проти пенсійної реформи, яку запропонував президент Бразилії Мішель Темер.
Демонстрації проходять по всій країні. Страйкарі встановили барикади з підпалених покришок, розгромили відділення одного з банків. Проти демонстрантів поліція застосувала сльозогінний газ та водомети.
Нагадаємо, що в ході аналогічних протестів в Венесуелі проти президента Ніколаса Мадуро, 24 квітня померло 2 людини. Таким чином, загальна кількість жертв в ході протестів сягнула 23 осіб.