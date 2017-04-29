Многомиллионный забастовку прокатился Бразилией
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Несколько миллионов бразильцев вышли на общенациональную забастовку сообщает УНН со ссылкой на BBC.
"Это станет наиболее масштабной забастовкой в истории Бразилии", - говорит председатель профсоюзной группы Паулу Перейры да Силвы.
В забастовке принимают участие учителя, работники общественного транспорта и представители частных компаний. Все они против пенсионной реформы, которую предложил президент Бразилии Мишель Тэмер.
Демонстрации проходят по всей стране. Бастующие установили баррикады из горящих покрышек, разгромили отделение одного из банков. Против демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и водометы.
Напомним, что в ходе аналогичных протестов в Венесуэле против президента Николаса Мадуро, 24 апреля умерло 2 человека . Таким образом, общее число жертв в ходе протестов достигла 23 человек.