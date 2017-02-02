Бабак Філ у США передбачив довгу зиму
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Ббабак Філ у американському штаті Пенсільванія передбачив, що зима буде довгою і триватиме ще шість тижнів, передає УНН із посиланням на ABC News.
За інформацією ЗМІ, Філ побачив свою тінь.
Згідно із легендою, якщо гризун виходить з нори і лякається своєї тіні, це означає, що зима триватиме ще шість тижнів. Якщо він не помічає свою тінь, це означає, що скоро прийде весна.
Ця традиція прийшла в США і Канаду з Німеччини разом з переселенцями. За підрахунками американських кліматологів, точність прогнозів Філа становить 39%.
День бабака щорічно відзначається в США 2 лютого.