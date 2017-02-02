Сурок Фил в США предсказал долгую зиму
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сурок Фил в американском штате Пенсильвания предсказал, что зима будет долгой и продлится еще шесть недель, передает УНН со ссылкой на ABC News.
По информации СМИ, Фил увидел свою тень.
Согласно легенде, если грызун выходит из норы и пугается своей тени, это означает, что зима продлится еще шесть недель. Если он не замечает свою тень, значит, скоро придет весна.
Эта традиция пришла в США и Канаду из Германии вместе с переселенцами. По подсчетам американских климатологов, точность прогнозов Фила составляет 39%.
День сурка ежегодно отмечается в США 2 февраля.