Сурок Фил в США предсказал долгую зиму

По информации СМИ, Фил увидел свою тень.

Согласно легенде, если грызун выходит из норы и пугается своей тени, это означает, что зима продлится еще шесть недель. Если он не замечает свою тень, значит, скоро придет весна.

Эта традиция пришла в США и Канаду из Германии вместе с переселенцами. По подсчетам американских климатологов, точность прогнозов Фила составляет 39%.

День сурка ежегодно отмечается в США 2 февраля.