Б.Тодуров: не можу дивитися на те, як "команда пінгвінів" сьогодні руйнує залишки медицини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Не можливо сьогодні спокійно спостерігати за тим, як "команда пінгвінів" руйнує залишки системи охорони здоров'я в Україні. Про це напередодні, під час прес-конференції, журналістам повідомив директор Інституту серця МОЗ Борис Тодуров, передає кореспондент УНН.
"У мене на якомусь етапі почуття самозбереження пішло на задній план перед почуттям власної гідності. Адже я, як людина, яка 30 років віддала медицині, не можу дивитися на те, як "команда пінгвінів" сьогодні руйнує залишки тієї медицини, яку ми стільки років сьогодні підтримували своїми руками і намагалися її зробити європейською.
Я вас всіх запрошую в наш центр, в наш Інститут, подивіться що ми зробили. Як можна не рахуватися з тим колективом, який на сьогодні зробив справжню європейську кардіохірургію в Україні, як можна на нас плювати?", - зазначив він.
Нагадаємо, за словами Б.Тодурова, заяви МОЗ про реформи не мають нічого спільного із медициною на місцях.
Також нагадаємо, за словами У.Супрун, більше половини витрат на охорону здоров’я українці сплачують з власної кишені.