Б.Тодуров: не могу смотреть на то, как "команда пингвинов" сегодня разрушает остатки медицины

"У меня на каком-то этапе чувство самосохранения ушло на задний план перед чувством собственного достоинства. Ведь я, как человек, который 30 лет отдал медицине, не могу смотреть на то, как "команда пингвинов" сегодня разрушает остатки той медицины, которую мы столько лет поддерживали своими руками и пытались ее сделать европейской.

Я вас всех приглашаю в наш центр, в наш Институт, посмотрите что мы сделали. Как можно не считаться с тем коллективом, который сегодня сделал настоящую европейскую кардиохирургию в Украине, как можно на нас плевать?", - отметил он.

Напомним, по словам Б.Тодурова, заявления Минздрава о реформах не имеют ничего общего с медициной на местах.

Также напомним, по словам У.Супрун, больше половины расходов на здравоохранение украинцы платят из собственного кармана.