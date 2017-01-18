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Б.Тодуров: не могу смотреть на то, как "команда пингвинов" сегодня разрушает остатки медицины

Б.Тодуров: не могу смотреть на то, как "команда пингвинов" сегодня разрушает остатки медицины

Киев • УНН

 • 14112 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Невозможно сегодня спокойно наблюдать за тем, как "команда пингвинов" разрушает остатки системы здравоохранения в Украине. Об этом накануне, во время пресс-конференции журналистам сообщил директор Института сердца Минздрава Борис Тодуров, передает корреспондент УНН.

"У меня на каком-то этапе чувство самосохранения ушло на задний план перед чувством собственного достоинства. Ведь я, как человек, который 30 лет отдал медицине, не могу смотреть на то, как "команда пингвинов" сегодня разрушает остатки той медицины, которую мы столько лет поддерживали своими руками и пытались ее сделать европейской.

Я вас всех приглашаю в наш центр, в наш Институт, посмотрите что мы сделали. Как можно не считаться с тем коллективом, который сегодня сделал настоящую европейскую кардиохирургию в Украине, как можно на нас плевать?", - отметил он.

Напомним, по словам Б.Тодурова, заявления Минздрава о реформах не имеют ничего общего с медициной на местах.

Также напомним, по словам У.Супрун, больше половины расходов на здравоохранение украинцы платят из собственного кармана.

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