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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Б.Шидло: візит А.Меркель важливий для Польщі і Німеччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Прем’єр-міністр Польщі Беата Шидло, коментуючи візит канцлера Німеччини Анґели Меркель до Польщі, наголосила, що це важлива подія для Варшави і Берліна, передає УНН із посиланням на "Польське радіо".

Б.Шидло: візит А.Меркель важливий для Польщі і Німеччини

За інформацією видання, у вівторок, 7 лютого, до Польщі з офіційним візитом прибуває канцлер Німеччини А.Меркель.

Прем’єр-міністр Беата Шидло, із якою, серед інших політиків, зустрінеться німецька канцлер, заявила, що це дуже важливий візит, як для Варшави, так і Берліна.

Темою переговорів прем’єрки Беати Шидло з канцлер А.Меркель будуть питання, «які в даний момент знаходяться на європейському порядку денному, і які також відіграють важливу роль у польсько-німецьких взаємовідносинах».

У планах візиту канцлер Меркель передбачено зустріч з президентом Анджеєм Дудою, лідером партії ПіС Ярославом Качинським та представниками парламентської опозиції.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло виступила на підтримку санкцій ЄС проти РФ.

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