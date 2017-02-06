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Б.Шидло: визит А.Меркель важен для Польши и Германии

Киев • УНН

 • 6908 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Премьер-министр Польши Беата Шидло, комментируя визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Польшу, отметила, что это важное событие для Варшавы и Берлина, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Б.Шидло: визит А.Меркель важен для Польши и Германии

По информации издания, во вторник, 7 февраля, в Польшу с официальным визитом прибывает канцлер Германии А.Меркель.

Премьер-министр Беата Шидло, с которой, среди других политиков, встретится немецкий канцлер заявила, что это очень важный визит, как для Варшавы, так и Берлина.

Темой переговоров премьера Беаты Шидло с канцлером А.Меркель будут вопросы, "которые в данный момент находятся на европейской повестке дня, и которые также играют важную роль в польско-германских взаимоотношениях".

В планах визита канцлера А.Меркель предусмотрена встреча с президентом Анджеем Дудой, лидером партии ПиС Ярославом Качиньским и представителями парламентской оппозиции.

Ранее премьер-министр Польши Беата Шидло выступила в поддержку санкций ЕС против РФ.

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