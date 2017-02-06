Б.Шидло: визит А.Меркель важен для Польши и Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Премьер-министр Польши Беата Шидло, комментируя визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Польшу, отметила, что это важное событие для Варшавы и Берлина, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
По информации издания, во вторник, 7 февраля, в Польшу с официальным визитом прибывает канцлер Германии А.Меркель.
Премьер-министр Беата Шидло, с которой, среди других политиков, встретится немецкий канцлер заявила, что это очень важный визит, как для Варшавы, так и Берлина.
Темой переговоров премьера Беаты Шидло с канцлером А.Меркель будут вопросы, "которые в данный момент находятся на европейской повестке дня, и которые также играют важную роль в польско-германских взаимоотношениях".
В планах визита канцлера А.Меркель предусмотрена встреча с президентом Анджеем Дудой, лидером партии ПиС Ярославом Качиньским и представителями парламентской оппозиции.
Ранее премьер-министр Польши Беата Шидло выступила в поддержку санкций ЕС против РФ.