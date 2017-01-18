Б.Обама зізнався, що хоче писати і мовчати після того, як залишить посаду президента США
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент США Барак Обама заявив, що після того, як піде з посади, хоче обдумати все, що було та просто помовчати. Про це він заявив під час своєї підсумкової прес-конференції у якості президента США, передає УНН.
"Для мене важливо деякий час обдумати цей весь досвід, що я пройшов, переконатися, що моя дружина готова йти зі мною далі. Я хочу трохи пописати. І хочу вже трохи помовчати", - сказав він.
Як повідомляв УНН, з’явилися фото будинку, в якому оселиться Б.Обама після завершення президентства.
Нагадаємо, президент США Барак Обама у перший день після закінчення свого перебування на посту президента планує виспатися.