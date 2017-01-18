Б.Обама признался, что хочет писать и молчать после того, как покинет пост президента США
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Президент США Барак Обама заявил, что после того, как уйдет с должности, хочет обдумать все, что было и просто помолчать. Об этом он заявил во время своей итоговой пресс-конференции в качестве президента США, передает УНН.
"Для меня важно некоторое время обдумать этот весь опыт, который я прошел, убедиться, что моя жена готова идти со мной дальше. Я хочу немного пописать. И хочу уже немного помолчать", - сказал он.
Как сообщал УНН, появились фото дома, в котором поселится Б.Обама после завершения президентства.
Напомним, президент США Барак Обама в первый день после окончания своего пребывания на посту президента планирует выспаться.