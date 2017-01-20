Б.Обама залишив записку для Д.Трампа в Овальному кабінеті
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент США Барак Обама, слідуючи давній традиції, залишив записку своєму наступнику - Дональду Трампу. Про це повідомили журналістам у прес-службі Білого дому, передає УНН із посиланням на ТАСС.
Невелике послання 44-й президент поклав у верхній ящик робочого столу в Овальному кабінеті.
Залишаючи Овальний кабінет, чинний глава США наголосив, що буде сумувати за Білим домом. На своїй сторінці в соцмережі Twitter він подякував американцям і назвав "служіння народу" великою честю.
Б.Обама разом з родиною покине Вашингтон одразу ж після інавгураційної промови Дональда Трампа.