Б.Обама залишив записку для Д.Трампа в Овальному кабінеті

Невелике послання 44-й президент поклав у верхній ящик робочого столу в Овальному кабінеті.

Залишаючи Овальний кабінет, чинний глава США наголосив, що буде сумувати за Білим домом. На своїй сторінці в соцмережі Twitter він подякував американцям і назвав "служіння народу" великою честю.

Б.Обама разом з родиною покине Вашингтон одразу ж після інавгураційної промови Дональда Трампа.