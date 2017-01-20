Б.Обама оставил записку для Д.Трампа в Овальном кабинете
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Президент США Барак Обама, следуя давней традиции, оставил записку своему преемнику - Дональду Трампу. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Белого дома, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Небольшое послание 44-й президент положил в верхний ящик рабочего стола в Овальном кабинете.
Покидая Овальный кабинет, действующий глава США подчеркнул, что будет скучать по Белому дому. На своей странице в соцсети Twitter он поблагодарил американцев и назвал "служение народу" большой честью.
Б.Обама вместе с семьей покинет Вашингтон сразу же после инаугурационной речи Дональда Трампа.