Б.Обама оставил записку для Д.Трампа в Овальном кабинете

Небольшое послание 44-й президент положил в верхний ящик рабочего стола в Овальном кабинете.

Покидая Овальный кабинет, действующий глава США подчеркнул, что будет скучать по Белому дому. На своей странице в соцсети Twitter он поблагодарил американцев и назвал "служение народу" большой честью.

Б.Обама вместе с семьей покинет Вашингтон сразу же после инаугурационной речи Дональда Трампа.