Б.Обама у понеділок виступить з першою промовою після президентства

“Б.Обама зустрінеться зі студентами університету Чикаго, де він сам викладав конституційне право”, — йдеться в повідомленні.

Колишній глава Білого дому раніше обіцяв, що не піде з політики. Кілька місяців після президентства він присвятив відпочинкові. Значну частину цього періоду він провів на Британських Віргінських островах в маєтку бізнесмена і філантропа сера Річарда Бренсона.

Як повідомляв УНН, колишній президент США Барак Обама під час свого перебування на острові в Тихому океані має намір написати мемуари про своє перебування на посту президента США.