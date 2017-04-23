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Б.Обама у понеділок виступить з першою промовою після президентства

Київ • УНН

 • 9162 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Барак Обама виступить у понеділок в Чикаго з першою публічною промовою після завершення президентського терміну в січні цього року, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

“Б.Обама зустрінеться зі студентами університету Чикаго, де він сам викладав конституційне право”, — йдеться в повідомленні.

Колишній глава Білого дому раніше обіцяв, що не піде з політики. Кілька місяців після президентства він присвятив відпочинкові. Значну частину цього періоду він провів на Британських Віргінських островах в маєтку бізнесмена і філантропа сера Річарда Бренсона.

Як повідомляв УНН, колишній президент США Барак Обама під час свого перебування на острові в Тихому океані має намір написати мемуари про своє перебування на посту президента США.

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