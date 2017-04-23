Б.Обама в понедельник выступит с первой речью после президентства

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 14277 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 74687 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138080 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110228 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112272 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109735 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102151 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106360 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103044 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149262 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Б.Обама в понедельник выступит с первой речью после президентства

Б.Обама в понедельник выступит с первой речью после президентства

Киев  •  УНН

 • 9158 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Барак Обама выступит в понедельник в Чикаго с первой публичной речью после завершения президентского срока в январе этого года, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

“Б.Обама встретится со студентами Чикагского университета, где он сам преподавал конституционное право”, — говорится в сообщении.

Бывший глава Белого дома ранее обещал, что не уйдет из политики. Несколько месяцев после президентства он посвятил отдыху. Значительную часть этого периода он провел на Британских Виргинских островах в имении бизнесмена и филантропа сэра Ричарда Брэнсона.

Как сообщал УНН, бывший президент США Барак Обама во время своего пребывания на острове в Тихом океане намерена написать мемуары о своем пребывании на посту президента США .

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