Б.Обама в понедельник выступит с первой речью после президентства
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Барак Обама выступит в понедельник в Чикаго с первой публичной речью после завершения президентского срока в январе этого года, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
“Б.Обама встретится со студентами Чикагского университета, где он сам преподавал конституционное право”, — говорится в сообщении.
Бывший глава Белого дома ранее обещал, что не уйдет из политики. Несколько месяцев после президентства он посвятил отдыху. Значительную часть этого периода он провел на Британских Виргинских островах в имении бизнесмена и филантропа сэра Ричарда Брэнсона.
Как сообщал УНН, бывший президент США Барак Обама во время своего пребывания на острове в Тихом океане намерена написать мемуары о своем пребывании на посту президента США .