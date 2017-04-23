Б.Обама в понедельник выступит с первой речью после президентства

“Б.Обама встретится со студентами Чикагского университета, где он сам преподавал конституционное право”, — говорится в сообщении.

Бывший глава Белого дома ранее обещал, что не уйдет из политики. Несколько месяцев после президентства он посвятил отдыху. Значительную часть этого периода он провел на Британских Виргинских островах в имении бизнесмена и филантропа сэра Ричарда Брэнсона.

Как сообщал УНН, бывший президент США Барак Обама во время своего пребывания на острове в Тихом океане намерена написать мемуары о своем пребывании на посту президента США .