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Б.Обама у перший день після завершення свого президентства планує виспатись

Б.Обама у перший день після завершення свого президентства планує виспатись

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Президент США Барак Обама у перший день після закінчення свого перебування на посту президента планує виспатися. Про це він сказав під час інтерв’ю телекомпанії CBS.

“Я не збираюсь заводити будильник. У цьому я абсолютно впевнений. Я хочу спробувати виспатись і витратити трохи часу на усякі дрібниці”, — сказав він.

Також Б.Обама сказав, що хотів би поміркувати про те, чого не зробив за вісім років свого лідерства, адже раніше не мав слушної нагоди обдумати все це.

Нагадаємо, Б.Обама під час своєї прощальної промови пообіцяв “мирну” передачу влади Д.Трампу.

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