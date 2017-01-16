Б.Обама в первый день после завершения своего президентства планирует выспаться
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Президент США Барак Обама в первый день после окончания своего пребывания на посту президента планирует выспаться. Об этом он сказал во время интервью телекомпании CBS.
"Я не собираюсь заводить будильник. В этом я абсолютно уверен. Я хочу попробовать выспаться и потратить немного времени на всякие мелочи", - сказал он.
Также Б.Обама сказал, что хотел бы поразмышлять о том, чего не сделал за восемь лет своего лидерства, ведь раньше не было удобного случая обдумать все это.
Напомним, Б.Обама во время своей прощальной речи пообещал "мирную" передачу власти Д.Трампу.