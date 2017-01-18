Б.Обама сподівається на міцні відносини між Україною та РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент США Барак Обама сподівається, що в України та Росії будуть міцні відносини, бо вони подібні історично та культурно. Про це він заявив під час своєї підсумкової прес-конференції у якості президента США, передає УНН.
"Важливо пам’ятати, що причина, чому були введені санкції проти Росії пов’язані з діями Росії в Україні. Тут важливо, щоб США захищали основний принцип, щоб більші країни не могли просто брати і захоплювати менші. Як я говорив раніше, я розраховую, що Росія і Україна будуть мати міцні відносини, вони історично пов'язані разом соціально і культурно, але Україна - це незалежна країна", - сказав він.
Як повідомляв УНН, президент США Барак Обама заявив, що Росія продовжує окупацію територій України та втручатись в її внутрішні справи.