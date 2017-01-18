Б.Обама надеется на крепкие отношения между Украиной и РФ

"Важно помнить, что причина, почему были введены санкции против России связаны с действиями России в Украине. Здесь важно, чтобы США защищали основной принцип, чтобы большие страны не могли просто брать и захватывать меньше. Как я говорил ранее, я рассчитываю, что Россия и Украина будут иметь прочные отношения, они исторически связаны вместе социально и культурно, но Украина - это независимая страна ", - сказал он.

Как сообщал УНН, президент США Барак Обама заявил, что Россия продолжает оккупацию территорий Украины и вмешиваться в ее внутренние дела.