Б.Обама надеется на крепкие отношения между Украиной и РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Президент США Барак Обама надеется, что в Украине и России будут крепкие отношения, потому что они подобны исторически и культурно. Об этом он заявил во время своей итоговой пресс-конференции в качестве президента США, передает УНН.
"Важно помнить, что причина, почему были введены санкции против России связаны с действиями России в Украине. Здесь важно, чтобы США защищали основной принцип, чтобы большие страны не могли просто брать и захватывать меньше. Как я говорил ранее, я рассчитываю, что Россия и Украина будут иметь прочные отношения, они исторически связаны вместе социально и культурно, но Украина - это независимая страна ", - сказал он.
Как сообщал УНН, президент США Барак Обама заявил, что Россия продолжает оккупацию территорий Украины и вмешиваться в ее внутренние дела.