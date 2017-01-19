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Б.Обама пояснив чому США не ветували антиізраїльську резолюцію РБ ООН

Київ • УНН

 • 8488 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. США допустили проходження в РБ ООН антиізраїльською резолюції для того, щоб підштовхнути сторони до діалогу, заявив на своїй підсумковій прес-конференції президент США Барак Обама, передає УНН.

“Метою резолюції було дати грунт врегулювання. Нам було треба послати чіткий сигнал, на зразок будильника, що цей момент (можливого врегулювання), можливо, проходить,” — сказав він.

Як підкреслив Б.Обама, “і ізраїльські виборці, і палестинці повинні зрозуміти, що момент може бути втраченим”.

“Сподіваюся, що це (ухвалення резолюції) спровокує дебати як всередині ізраїльського, так і палестинського суспільства. Може, вони до миру і не приведуть, але дозволять виробити більш тверезу оцінку того, які є альтернативи,” — сказав президент.

“Я продовжую хвилюватися щодо питання Ізраїлю і Палестини, оскільки статус-кво не може довго тривати, він є поганим для обох країн і всього регіону”, — сказав президент США.

Як повідомляв УНН, учасники міжнародної конференції в Парижі висловилися за створення незалежної Палестинської держави, мирно співіснують пліч-о-пліч з Ізраїлем. Зустріч з близькосхідного врегулювання, участь в якій взяли представники близько 70 держав, завершилася підписанням спільного комюніке з відповідним закликом.

Нагадаємо, 23 грудня, Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій говориться, що створення Ізраїлем поселень на окупованій палестинській території “не має юридичної сили і є кричущим порушенням міжнародного права”. Її підтримали 14 членів Радбезу, в тому числі Україна. США, які раніше блокували подібні проекти, утрималися.

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