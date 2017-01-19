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Б.Обама объяснил, почему США не ветировали антиизраильскую резолюцию СБ ООН

Киев • УНН

 • 8488 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. США допустили прохождения в СБ ООН антиизраильской резолюции для того, чтобы подтолкнуть стороны к диалогу, заявил на своей итоговой пресс-конференции президент США Барак Обама, передает УНН.

"Целью резолюции было дать почву урегулирования. Нам надо было послать четкий сигнал, вроде будильника, что этот момент (возможного урегулирования), возможно, проходит ", - сказал он.

Как подчеркнул Б.Обама, "и израильские избиратели, и палестинцы должны понять, что момент может быть потерянным".

"Надеюсь, что это (принятие резолюции) спровоцирует дебаты как внутри израильского, так и палестинского общества. Может, они к миру и не приведут, но позволят выработать более трезвую оценку того, какие есть альтернативы", - сказал президент.

"Я продолжаю волноваться по вопросу Израиля и Палестины, поскольку статус-кво не может долго продолжаться, он плох для обеих стран и всего региона", - сказал президент США.

Как сообщал УНН, участники международной конференции в Париже высказались за создание независимого Палестинского государства, мирно сосуществуют бок о бок с Израилем. Встреча по ближневосточному урегулированию, в которой приняли участие представители около 70 государств, завершилась подписанием совместного коммюнике с соответствующим призывом.

Напомним, 23 декабря, Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украины. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались.

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