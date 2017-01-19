Б.Обама объяснил, почему США не ветировали антиизраильскую резолюцию СБ ООН

"Целью резолюции было дать почву урегулирования. Нам надо было послать четкий сигнал, вроде будильника, что этот момент (возможного урегулирования), возможно, проходит ", - сказал он.

Как подчеркнул Б.Обама, "и израильские избиратели, и палестинцы должны понять, что момент может быть потерянным".

"Надеюсь, что это (принятие резолюции) спровоцирует дебаты как внутри израильского, так и палестинского общества. Может, они к миру и не приведут, но позволят выработать более трезвую оценку того, какие есть альтернативы", - сказал президент.

"Я продолжаю волноваться по вопросу Израиля и Палестины, поскольку статус-кво не может долго продолжаться, он плох для обеих стран и всего региона", - сказал президент США.

Как сообщал УНН, участники международной конференции в Париже высказались за создание независимого Палестинского государства, мирно сосуществуют бок о бок с Израилем. Встреча по ближневосточному урегулированию, в которой приняли участие представители около 70 государств, завершилась подписанием совместного коммюнике с соответствующим призывом.

Напомним, 23 декабря, Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украины. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались.