Б.Обама подякував журналістам за роботу за роки його президентства
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент США Барак Обама подякував журналістам за їх роботу поки він був президентом. Про це Барак Обама заявив під час своєї підсумкової прес-конференції у якості президента США, передає УНН.
"Завдяки вашій роботі ми працювали краще. Після кожної прес-коференції ми вирішували питання, які виникали. Тема вільної преси це компонент того, як має працювати гігантський експеримент самоуправління. І тепер я буду активним споживачем вашої праці, ніж як завичай я був предметом вашої роботи", - сказаві він.
Як повідомляв УНН, президент США Барак Обама у перший день після закінчення свого перебування на посту президента планує виспатися.