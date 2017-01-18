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Б.Обама подякував журналістам за роботу за роки його президентства

Б.Обама подякував журналістам за роботу за роки його президентства

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент США Барак Обама подякував журналістам за їх роботу поки він був президентом. Про це Барак Обама заявив під час своєї підсумкової прес-конференції у якості президента США, передає УНН.

"Завдяки вашій роботі ми працювали краще. Після кожної прес-коференції ми вирішували питання, які виникали. Тема вільної преси це компонент того, як має працювати гігантський експеримент самоуправління. І тепер я буду активним споживачем вашої праці, ніж як завичай я був предметом вашої роботи", - сказаві він.

Як повідомляв УНН, президент США Барак Обама у перший день після закінчення свого перебування на посту президента планує виспатися.

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