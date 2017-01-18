Б.Обама поблагодарил журналистов за работу в годы его президентства

"Благодаря вашей работе мы работали лучше. После каждой пресс-коференции мы решали вопросы, которые возникали. Тема свободной прессы это компонент того, как должен работать гигантский эксперимент самоуправления. И теперь я буду активным потребителем вашего труда, а не как всегда я был предметом вашей работы", - сказал он.

Как сообщал УНН, президент США Барак Обама в первый день после окончания своего пребывания на посту президента планирует выспаться.