Б.Обама поблагодарил журналистов за работу в годы его президентства
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Президент США Барак Обама поблагодарил журналистов за их работу пока он был президентом. Об этом Барак Обама заявил во время своей итоговой пресс-конференции в качестве президента США, передает УНН.
"Благодаря вашей работе мы работали лучше. После каждой пресс-коференции мы решали вопросы, которые возникали. Тема свободной прессы это компонент того, как должен работать гигантский эксперимент самоуправления. И теперь я буду активным потребителем вашего труда, а не как всегда я был предметом вашей работы", - сказал он.
Как сообщал УНН, президент США Барак Обама в первый день после окончания своего пребывания на посту президента планирует выспаться.