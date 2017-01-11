Б.Обама назвав Росію і Китай суперниками США у світі

“Суперники, такі як Росія і Китай, не можуть зрівнятися з нашим впливом у світі, якщо ми не відмовимося від того, що ми відстоюємо, і перетворимося на чергову велику країну, яка задирається до сусідів, які менші за неї”, — сказав Б.Обама.

Нагадаємо, що Б.Обама йде у відставку 20 січня, президентом стане Дональд Трамп.

Як повідомляв УНН, у своїй заключній промові на посту президента США Барак Обама висловить свої надії щодо президентства Дональда Трампа.