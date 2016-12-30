Б.Обама хоче зробити неможливим виконання плану Кіссинджера-Трампа щодо стабілізації відносин з РФ - експерт

“Цей сюрприз вже готувався кілька місяців, принаймні американські спецслужби уважно стежили за будь-якими активностями потенційних російських хакерів. Те, що це було оприлюднено зараз під Новий рік, має таке символічне значення. Тому що, звичайно, Барак Обама хоче створити такі умови, коли вже здавалось би такий ідеальний план Кіссинджера-Трампа про зближення, перезавантаження відносин з Російською Федерацією вже не видаватиеться таким ідеальним”, — зазначила вона.

“Звичайно, що тепер вже мова йде не про далеку країну, не введення санкцій проти країни, про яку Трампу, як бізнесмену, мало що відомо, а мова йде про загрозу національним інтересам США і через це питання Трампу буде дуже важко переступити. Він не зможе від нього відмахнутися, як він це робив протягом кампанії”, — додала Ю.Курнишова.