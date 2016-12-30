Б.Обама хочет сделать невозможным выполнение плана Киссинджера-Трампа по стабилизации отношений с РФ - эксперт

"Этот сюрприз уже готовился несколько месяцев, по крайней мере американские спецслужбы внимательно следили за любыми активностями потенциальных российских хакеров. То, что это было обнародовано сейчас под Новый год, имеет такое символическое значение. Потому что, конечно, Барак Обама хочет создать такие условия, когда казалось бы такой идеальный план Киссинджера-Трампа о сближении, перезагрузка отношений с Российской Федерацией уже не будут казаться такими идеальными", - отметила она.

"Конечно, теперь уже речь идет не о далекой стране, не введение санкций против страны, о которой Трампу, как бизнесмену, мало что известно, а речь идет об угрозе национальным интересам США и поэтому вопрос Трампу будет очень трудно переступить. Он не сможет от него отмахнуться, как он это делал в течение кампании", - добавила Ю.Курнишова.