Б.Береза упевнений, що відставка президента ПАРЄ неминуча
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Член української делегації у ПАРЄ Борислав Береза заявляє, що відставка президента асамблеї Педро Аграмунта є неминучою. Про це він сказав в ефірі "Радіо Свобода", передає УНН.
“Це вже вирішено. Питання — у тому, коли він про це оголосить”, — зазначив Б.Береза.
“Вперше у ПАРЄ порушили питання про недовіру до президента, і йдеться про майже всі групи (представлені у ПАРЄ — ред.)”, — додав депутат.
Б.Береза також звернув увагу на те, що у четвер, коли у ПАРЄ виступав король Іспанії Філіп Шостий, засідання вів не Аграмунт, бо депутати пригрозили залишити залу на знак протесту.
Як повідомляв УНН, українська делегація виступила за відставку президента ПАРЄ.
Нагадаємо, російські ЗМІ повідомляли, що депутати Держдуми РФ разом з членами Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) і її головою Педро Аграмунтом відвідали Сирію. З європейської сторони, за даними росЗМІ, до делегації увійшли близько 10 парламентарів з Іспанії, Італії, Чехії, Сербії та Бельгії.
Делегація України в ПАРЄ звернулася з листом у Бюро ПАРЄ щодо візиту президента Асамблеї Педро Аграмунта до Сирії разом із делегацією Держдуми РФ.