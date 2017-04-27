Б.Береза уверен, что отставка президента ПАСЕ неизбежна
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза заявляет, что отставка президента ассамблеи Педро Аграмунта неизбежна. Об этом он сказал в эфире "Радио Свобода", передает УНН.
"Это уже решено. Вопрос - в том, когда он об этом объявит", - отметил Б.Береза.
"Впервые в ПАСЕ подняли вопрос о недоверии к президенту, и речь идет о почти всех группах (которые представлены в ПАСЕ - ред.)", - добавил депутат.
Б.Береза также обратил внимание на то, что в четверг, когда в ПАСЕ выступал король Испании Филипп Шестой, заседание вел не Аграмунт, потому что депутаты пригрозили покинуть зал в знак протеста.
Как сообщал УНН, украинская делегация выступила за отставку президента ПАСЕ.
Напомним, российские СМИ сообщали, что депутаты Госдумы РФ вместе с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и его председателем Педро Аграмунтом посетили Сирию. С европейской стороны, по данным росЗМИ, в делегацию вошли около 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.
Делегация Украины в ПАСЕ обратилась с письмом в Бюро ПАСЕ по визиту президента Ассамблеи Педро Аграмунта в Сирию вместе с делегацией Госдумы РФ.