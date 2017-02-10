Б.Асад: всі військові і мирні громадяни, які знаходяться в полоні, будуть звільнені
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Президент Сирії Башар Асад пообіцяв домогтися звільнення всіх полонених військовослужбовців і заручників з числа мирних громадян. Про це він заявив на зустрічі з десятками жінок і дітей, яких вдалося вирвати з рук терористів, передає УНН з посиланям на SANA.
За інформацією агентства, у зустрічі взяла участь дружина сирійського президента Асма Асад, яка підкреслила, що влада допоможе постраждалим в полоні жінкам і дітям пройти необхідну реабілітацію.
“Ми бажаємо вам якомога швидше повернутися до нормального життя і возз’єднатися з сім’ями у ваших оселях”, — сказала вона.