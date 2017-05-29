АЗС "ОККО" будують із порушенням законодавства - Київрада
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. В Київраді вимагають перевірити законність цільового використання виділення ділянки на перетині вул.Ревуцького та Ахматової під будівництво АЗС. Про це на засіданні Київради сказав голова тимчасової контрольної комісії з перевірки АЗС та АГЗП Вадим Васильчук, передає УНН.
“Ділянка площею 0,5 га була передана ТОВ „Гуель Парк“ з видом використання для експлуатації та обслуговування будівлі сервісного обслуговування водіїв і пасажирів, з відкритою автостоянкою. Проте на даній земельній ділянці відбувається будівництво багатопаливної заправної станції, що є порушенням, як пунктів рішення, так і земельного Кодексу України”, — сказав В.Васильчук.
Він додав, що будівництво привернуло увагу місцевих жителів, які звернулася до депутатів Київради і до тимчасової контрольної комісії з розміщення АЗС та АГЗП.
“Тому ми вимагаємо надати інформацію про законність будівництва і цільового використання ділянки на перетині вулиці А.Ахматової і вулиці Ревуцького, в Дарницькому районі Києва... Та, у зв’язку із такими фактами, просимо надати інформацію щодо цільового призначення усіх земельних ділянок, на яких розміщені автозаправні станції, в тому числі нафтові сховища в місті Києві, щоб уникнути подібних ситуацій”, — додав В.Васильчук.
За даними користувачів групи “Оборона Позняків-Осокорків від тотальної забудови” у Facebook, на перетині вул.Ревуцького та А.Ахматової велося будівництво АЗС ОККО.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за незаконне будівництво заправки в Одеській області, ДАБІ оштрафувала порушника на 3 млн грн.