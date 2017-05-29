АЗС "ОККО" строят с нарушением законодательства - Киевсовет

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 39382 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 95431 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 110485 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 123428 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 143679 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159421 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 122879 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138728 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189743 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291013 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
3.5м/с
75%
Популярные новости

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26859 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 27024 просмотра

Золотые резервы рф компенсировали треть замороженных активов - Bloomberg

7 апреля, 16:31 • 13605 просмотра

Во Франции задержали внука короля Румынии по делу о коррупции

7 апреля, 16:36 • 12889 просмотра

Пресс-конференция Трампа и Нетаньяху отменена - СМИ

7 апреля, 17:52 • 12430 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 186975 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 243573 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 445198 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 398373 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 483299 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 27037 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26872 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41995 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64340 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70661 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

АЗС "ОККО" строят с нарушением законодательства - Киевсовет

Киев • УНН

 • 11005 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. В Киевсовете требуют проверить законность целевого использования выделении участка на пересечении ул.Ревуцкого и Ахматовой под строительство АЗС. Об этом на заседании Киевсовета сказал председатель временной контрольной комиссии по проверке АЗС и АГЗП Вадим Васильчук, передает УНН.

АЗС "ОККО" строят с нарушением законодательства - Киевсовет

“Участок площадью 0,5 га был передан ООО „Гуэль Парк“ с видом использования для эксплуатации и обслуживания здания сервисного обслуживания водителей и пассажиров, с открытой автостоянкой. Однако на данном земельном участке идет строительство многотопливной заправочной станции, что является нарушением как пунктов решения, так и земельного Кодекса Украины”, — сказал В.Васильчук.

Он добавил, что строительство привлекло внимание местных жителей, которые обратились к депутатам Киевсовета и к временной контрольной комиссии по размещению АЗС и АГЗП.

“Поэтому мы требуем предоставить информацию о законности строительства и целевого использования участка на пересечении улицы Ахматовой и улицы Ревуцкого, в Дарницком районе Киева ... Но в связи с такими фактами, просим предоставить информацию относительно целевого назначения всех земельных участков, на которых размещены автозаправочные станции, в том числе нефтяные хранилища в Киеве, чтобы избежать подобных ситуаций”, — добавил В.Васильчук.

По данным пользователей группы “Оборона Позняков-Осокорков от тотальной застройки” в Facebook, на пересечении ул.Ревуцкого и Ахматовой велось строительство АЗС "ОККО".

Напомним, как сообщал УНН, за незаконное строительство заправки в Одесской области, ГАСК оштрафовала нарушителя на 3 млн грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия
Brent
$64.42
Bitcoin
$79,959.20
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,002.49
Ethereum
$1,577.45