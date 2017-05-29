АЗС "ОККО" строят с нарушением законодательства - Киевсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В Киевсовете требуют проверить законность целевого использования выделении участка на пересечении ул.Ревуцкого и Ахматовой под строительство АЗС. Об этом на заседании Киевсовета сказал председатель временной контрольной комиссии по проверке АЗС и АГЗП Вадим Васильчук, передает УНН.
“Участок площадью 0,5 га был передан ООО „Гуэль Парк“ с видом использования для эксплуатации и обслуживания здания сервисного обслуживания водителей и пассажиров, с открытой автостоянкой. Однако на данном земельном участке идет строительство многотопливной заправочной станции, что является нарушением как пунктов решения, так и земельного Кодекса Украины”, — сказал В.Васильчук.
Он добавил, что строительство привлекло внимание местных жителей, которые обратились к депутатам Киевсовета и к временной контрольной комиссии по размещению АЗС и АГЗП.
“Поэтому мы требуем предоставить информацию о законности строительства и целевого использования участка на пересечении улицы Ахматовой и улицы Ревуцкого, в Дарницком районе Киева ... Но в связи с такими фактами, просим предоставить информацию относительно целевого назначения всех земельных участков, на которых размещены автозаправочные станции, в том числе нефтяные хранилища в Киеве, чтобы избежать подобных ситуаций”, — добавил В.Васильчук.
По данным пользователей группы “Оборона Позняков-Осокорков от тотальной застройки” в Facebook, на пересечении ул.Ревуцкого и Ахматовой велось строительство АЗС "ОККО".
Напомним, как сообщал УНН, за незаконное строительство заправки в Одесской области, ГАСК оштрафовала нарушителя на 3 млн грн.