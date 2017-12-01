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АЗС не хочуть переступати позначку в 30 грн за літр палива - експерт

АЗС не хочуть переступати позначку в 30 грн за літр палива - експерт

Київ • УНН

 • 16391 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Ціни на бензин і дизпаливо на вітчизняних АЗС зупиняться на позначці 30 грн за літр. Про це в ефірі однієї з українських радіостанцій сказав експерт Сергій Куюн, передає УНН.

"Я думаю, що на цих відмітках, які є сьогодні, подорожчання зупиниться, тому що ціни підійшли до психологічно важкої позначки у 30 гривень за літр і ніхто не хоче через неї переступати. Тому що якщо ти переступаєш, ти будеш торгувати по 30 з чимось то, а твої конкуренти - по 20 з чимось. І це ризик того, що клієнти цього, скажімо так, взагалі не витримають", - пояснив він.

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У разі подальшого ослаблення гривні і подорожчання нафти, ціни на паливо відновлять своє зростання, додав С.Куюн.

"Я думаю, що ця пружина буде стискуватися дуже довго, поки дійсно не буде передумов у вигляді або подальшого сповзання гривні, або подальшого зростання світових цін на нафту", - сказав він.

Нагадаємо, за останній місяць в Україні подорожчання бензину і ДП в роздробі склало близько 5%. Сьогодні, А-95 коштує близько 30 грн за літр, і згідно з прогнозами експертів, тенденція до зростання цін на паливо може зберегтися до кінця року.

 

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